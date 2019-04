Maccagno, poesia e storia dell’uomo: due nuove conferenze al Punto d’Incontro

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Fonte L’eco del Varesotto) Domani sera, venerdì 12 aprile, presso il Punto d’Incontro a Maccagno, consueto doppio appuntamento mensile dedicato alle arti e alla scienza.

Si inizia con la poetessa Adriana Gloria Marigo e con l’osteopata Giorgia Armellini, relatrici in “Contatto emotivo in Gattabuia: poesia e massaggio infantile”, a cui seguirà una presentazione dei corsi della nuova associazione maccagnese, Gattabuia, da cui il nome della conferenza prende spunto.

Nello specifico Adriana Gloria Marigo presenterà il progetto “PoeticaMente” che si rivolge a chi, motivato dal desiderio di conoscere la poesia fuori dallo schema cui certa scuola ci ha abituati, vuole avvicinare il testo poetico secondo un elemento fondamentale: la lettura, alla quale molto spesso fa seguito, per un bisogno personale, la scrittura.

Il tema del progetto è “Il paesaggio in poesia: manifestazione del paesaggio interiore – alcuni poeti classici e contemporanei” e il corso sarà strutturato in 6 incontri che si terranno il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 16.30 presso la sede dell’Associazione Gattabuia, in Largo Alpini 1 a Maccagno.

Giorgia Armellini invece presenterà il laboratorio sul massaggio del bambino, che è un’antica tradizione presente nella cultura di molti paesi e che è stata riscoperta e si sta espandendo anche nel mondo occidentale. È un efficace strumento attraverso cui rinforzare la relazione con i propri bambini: non si tratta quindi di imparare una tecnica, ma di valorizzare le naturali competenze di genitori e bambini, scoprendo l’importanza del “rispetto”.

Il corso sarà strutturato in 5 incontri che si terranno il mercoledì mattina dalle ore 10 alle 11 presso la sede dell’Associazione Gattabuia, in Largo Alpini 1 a Maccagno.

A seguire, il giovane Gabriele Brambini, neo laureato in Scienze naturali e tra i fondatori di Yorci, gruppo di divulgazione scientifico faunistica, curerà un approfondimento dal titolo “Storia evolutiva dell’uomo e colonizzazione dei continenti“. Una vicenda che si perde negli albori della razza umana e partendo dalla quale si proverà a spiegare i passaggi che hanno condotto all’uomo moderno, con un focus sui luoghi in cui esso fece capolino fino alle migrazioni che hanno caratterizzato la sua presenza in ogni parte del globo terrestre.

L’appuntamento è alle ore 21 con ingresso libero. Per iscrizioni o informazioni in merito ai nuovi corsi di Gattabuia, è possibile contattare l’associazione al numero 335 6648386 oppure scrivere all’indirizzo associazionegattabuia@gmail.com. Per restare aggiornati su tutte le attività e iniziative è possibile visitare la pagina Facebook ufficiale dell’associazione.