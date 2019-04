Grantola, al via il 45esimo campionato “Club La Birocia”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Al via domani, domenica 7 aprile, a Grantola, il 45esimo campionato sociale “Club La Birocia” e campionato Regionale Lombardia FICS 2019, che da anni ormai riscuote un grande successo anche nel territorio dell’Alto Varesotto, con numerosi paesi che ospitano le gare, dove i piloti si sfidano a bordo di macchine in legno, appunto le biroce, mezzi rigorosamente senza motore.

Domani si inizia alle ore 8 con il ritrovo presso via Prà delle Vigne (dietro Cinema Mignon), mentre dalle ore 9.15 ci sarà il briefing pre gara in partenza; dalle ore 9.30 alle 12.30, spazio per il warm up e prima manche cronometrata, con pausa pranzo dalle ore 12.30 alle 14. Dalle 14.00 alle 17.30 2a e 3a manche cronometrata e a seguire premiazioni.

Ieri gli organizzatori, tramite la Pagina Facebook Ufficiale, hanno comunicato che “Il meteo non sembra promettere bene, ma la gara domenica (domani, ndr) proveremo a farla comunque. Anche perchè trattandosi di strada provinciale non è possibile rimandarla. Quindi chiediamo a tutti i piloti di essere pronti in zona box per le ore 8.45, così che appena chiusa la strada, alle 9.00 si parta con il primo traino. Chiediamo di non parcheggiare mezzi in partenza sino alle ore 9.00″.

