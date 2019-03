Cuveglio, Paglia e “Prospettiva Popolare” incontrano artigiani, commercianti e imprenditori

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Nella serata di ieri, venerdì 29 marzo, presso la sala Polivalente di piazza Marconi 1 a Cuveglio, il candidato sindaco Francesco Paglia di “Prospettiva Popolare”, insieme alla sua squadra e alla partecipazione del consigliere regionale Giacomo Cosentino, ha incontrato artigiani, commercianti ed imprenditori del territorio.

“Un’ottima serata con una folta rappresentazione, dove abbiamo scambiato richieste e informazioni su progetti ed iniziative che abbiamo in programma”, spiegano dalla lista che contenderà a “Cuveglio al Centro”, guidata da Marco Magrini, la vittoria alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

“Abbiamo cominciato ad organizzare tutto questo per completare il programma e per attivare canali con gli enti sovra comunali istituzionalmente preposti – continuano i rappresentanti -, al fine di sviscerare la problematica del lavoro, particolarmente per i giovani, nel nostro territorio molto critica”.

Francesco Paglia, lo scorso mese, ha aderito al progetto politico lanciato dal consigliere Cosentino che ha ricevuto il sostegno del Governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che spiega la presenza dell’esponente politico regionale alla serata di ieri sera a Cuveglio.