Pd Lombardia al voto tra regione e provincia. Al via il rinnovo di tutti i circoli dell’Alto Varesotto

Domenica 18 novembre sarà giornata di congressi per il Partito Democratico lombardo. I militanti saranno chiamati a scegliere i segretari e le assemblee delle federazioni provinciali della Lombardia e con essi anche gli organismi direttivi e i segretari dei circoli del PD presenti nelle città e nei paesi lombardi.

Gli iscritti, ma anche i sostenitori e gli elettori non iscritti al partito, saranno chiamati, lo stesso giorno, a esprimersi per l’elezione del nuovo segretario regionale. In corsa per la segreteria regionale del Partito Democratico ci sono Vinicio Peluffo, ex deputato e amministratore del comune di Rho, ed Eugenio Comincini, senatore ed ex sindaco di Cinisello Balsamo. Per la segreteria provinciale il candidato unitario è Giovanni Corbo, sindaco di Besnate.

A Luino chi fosse interessato a partecipare alla votazione per il nuovo segretario regionale del PD potrà recarsi al seggio istituito in via Manzoni, presso la sede del PD, dalle 9.30 alle 17.30. Qui, inoltre, verrà eletto il nuovo consiglio direttivo e il nuovo segretario cittadino. Altri seggi nella parte nord della provincia saranno aperti a Maccagno con Pino e Veddasca, presso la saletta della Pro Loco, dalle 8 alle 14; a Grantola presso la casa Barozzi dalle 8 alle 14; a Laveno Mombello presso la sede del PD in via Gramsci 11, dalle 9.30 alle 18 e anche a Germignaga. In tutte queste sedi, inoltre, verranno eletti il nuovo consiglio direttivo e il nuovo segretario cittadino.

“Si tratta di consultazioni molto importanti – spigano dal Pd Luino -, e il PD è l’unico partito che ha nel proprio DNA la democrazia interna e sceglie con diffusi meccanismi partecipativi i propri dirigenti, sia locali sia nazionali”.