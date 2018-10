“La Casa in Piazza”: nel weekend torna a Varese la borsa immobiliare

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dopo i riscontri positivi delle scorse edizioni, sabato 20 e domenica 21 ottobre si ripropone in Camera di Commercio “La Casa in Piazza”, borsa immobiliare di Varese e provincia.

Il filo conduttore dell’evento sarà ancora la qualità della vita che offre il nostro territorio: un’area geografica in una posizione strategica, vicino a Milano e alla Svizzera, dove l’abitare a misura d’uomo si abbina alla qualità delle nuove residenze, a prezzi che incontrano le esigenze di tutti i consumatori.

“Spesso noi diamo per scontata la sua bellezza, ma visto con gli occhi di chi arriva da fuori il nostro territorio è ancora più incantevole e invidiabile” sottolinea il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, che continua: “Abitare a Varese è bello: ci sono tante possibilità per una vita attiva e green e molti vantaggi da sfruttare. In primo luogo il paesaggio, ma anche la varietà dell’offerta e i prezzi che, a parità di qualità dell’immobile, sono tendenzialmente inferiori rispetto a Milano, che è particolarmente vicina grazie alla fitta connessione ferroviaria. E poi abbiamo il verde dei parchi e l’azzurro dei corsi d’acqua ma pure la possibilità di praticare gli sport all’aperto. Di non minor rilievo la presenza dell’aeroporto più importante del Nord Italia, Malpensa, che è in costante crescita e ci permette di essere vicini al mondo, e il miglioramento dei collegamenti via treno con la Svizzera e Como grazie all’operatività del tratto Arcisate-Stabio”.

La Casa in Piazza conferma anche quest’anno la propria attenzione sulla vivibilità del nostro territorio come elemento caratterizzante di una rassegna sempre apprezzata dal pubblico.

Durante l’evento i principali operatori presenteranno le più interessanti opportunità ai potenziali clienti: i cittadini avranno accesso libero alla borsa immobiliare, potendo cogliere l’occasione di entrare in contatto con il meglio dell’offerta sul nostro territorio.

“La nostra borsa immobiliare rappresenta anche un momento d’incontro con tutte le componenti del mondo dell’abitare: ci sono gli agenti immobiliari e i costruttori insieme agli esponenti del sistema creditizio, i notai, i commercialisti e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei piccoli proprietari immobiliari. E in più quest’anno potremo contare sulla presenza di BTicino con i suoi prodotti di ultima generazione, offerti all’attenzione dei visitatori della Casa in Piazza. Borsa immobiliare che si configura insomma come una vera e propria occasione da non perdere per chi è interessato al settore casa” spiega Mauro Vitiello, presidente di PromoVarese, azienda speciale della Camera di Commercio.

Una presenza di prestigio infatti caratterizza l’edizione 2018 della Casa in Piazza: ell’ex Infopoint Expo di piazza Monte Grappa sarà presente un Temporary Showroom di BTicino, dove verrà presentata al pubblico la nuova linea Living Now.

Inoltre anche quest’anno sarà operativo il sempre apprezzato servizio di consulenza gratuita sui vari temi legati al mondo della compravendita immobiliare.

La Casa in Piazza è promossa dalla Camera di Commercio e realizzata proprio da PromoVarese insieme alle associazioni degli agenti immobiliari e dei costruttori, con la collaborazione del Consiglio Notarile di Milano, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio e Varese, delle associazioni dei consumatori e dei piccoli proprietari immobiliari e con la presenza di Deutsche Bank.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale de La Casa in Piazza.