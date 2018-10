Luino, problemi alle fogne? Quasi 11mila euro per gli interventi straordinari di pulizia

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Il tema della rete fognaria, in questi ultimi mesi a Luino, continua ad essere al centro del dibattito: non solo con le segnalazioni dei cittadini che hanno denunciato alcuni sversamenti nelle acque del lago in centro e lungo il fiume Tresa, ma anche con quanto avvenuto durante lo scorso consiglio comunale, dove il presidente di Alfa Srl, Paolo Mazzucchelli, è intervenuto per mettere a conoscenza tutti i consiglieri della situazione attuale degli impianti.

Se il Servizio Manutenzioni comunale provvede alla manutenzione ordinaria, ovvero alla pulizia e al lavaggio delle condotte fognarie di proprietà, oltre ai pozzetti stradali e alle fosse biologiche degli immobili di competenza, altra cosa sono le attività gestionali correlate al servizio idrico integrato, che saranno affidate da aprile 2019 alla società Alfa Srl. Per questa ragione, infatti, come spiegato anche dal sindaco di Luino durante l’ultima assemblea cittadina, il comune di Luino attualmente gestisce gli impianti fognari di competenza in economia.

A seguito di una verifica generale dello stato di conservazione degli impianti fognari, in questi giorni, però, è stata rilevata la necessità di provvedere ad eseguire una serie di interventi straordinari consistenti nella pulizia e lavaggio dei manufatti fognari sul territorio comunale.

Nello specifico si tratta di interventi di disintasamento, spurgo e completa pulizia di condotti fognari comunali e nello spurgo e pulizia di pozzetti, camerette e sfioratori fognari: il lavoro di pulizia straordinaria, per un costo di 10.992,20 euro, è stato affidato alla Lombardia Spurghi SRL, che provvederà ad intervenire nel più breve tempo possibile.