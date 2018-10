Judo Bu-Sen Luino, dal Friuli a Grosseto: Emma Petrolo al top in Italia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Continua l’attività agonistica degli atleti della Judo Busen Luino, soprattutto le ragazze. Non c’è domenica libera, infatti, soprattutto per Emma Petrolo che, domenica 30 settembre, è stata impegnata nel “Trofeo Città del Mosaico” a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Qualche piccola difficoltà ed alcuni errori negli incontri disputati l’hanno fatta salire sul terzo gradino più basso del podio della categoria -70 Cadette.

Nel weekend scorso, quello del 6 e 7 ottobre, invece, Emma, Karin Berzi ed Elena Benecchi sono state impegnate a Follonica, in provincia di Grosseto. Elena e Karin hanno fatto parte della squadra femminile della Società milanese a.s.d. Judo Segrate per i Campionati Italiani Junior/Senior di A1. Per loro una bella esperienza ma niente podio, con due incontri a testa, infatti, hanno gareggiato contro la squadra del Banzai Cortina Roma, perdendo, e nei recuperi sono usciti sconfitti contro il Yama Arashi Udine. A vincere le Fiamme Gialle e secondi Banzai Cortina.

Bene la squadra di Emma Petrolo, che meglio di così non avrebbero potuto fare. In gara con la Pro Patria Busto Judo di Busto Arsizio, hanno conquistato il podio del terzo posto nei Campionati Italiani Cadette di serie A2. Un buon esordio della squadra, quindi, che con questo podio il prossimo anno sarà di diritto in serie A1. Emma in questa gara ha vinto due dei quattro incontri per ippon.

Sabato 13 ottobre Emma e Noemi Pignatiello saranno impegnate nel Trofeo Città di Torino. E domenica, invece, Emma e altri ragazzi del Judo Bu-Sen Luino saranno in gara a Caslano nella vicina Svizzera per la 24esima Coppa Malcantone. Assente giustificata Noemi che sarà a Brescia per la prova finale Gran Prix Esordienti/b Lombardia.

Bu-sen all’insegna dell’agonismo ma anche dello sport di vita. Da lunedì 8 sono ricominciati i corsi di judo presso la sede della palestra delle Scuole Elementari di Luino, dopo la conclusione dei lavori per il rinnovo bagni e spogliatoi. Tanti nuovi iscritti, soprattutto piccoli, a cui il judo riserva uno spazio di psicomotricità eccezionale.