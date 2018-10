Milano, il Belvedere di Palazzo Lombardia riapre al pubblico per la Festa dei Nonni

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Domenica 7 ottobre, dalle ore 11 alle 18, i cittadini potranno salire al 39esimo piano del Palazzo Lombardia, edificio sede della Regione, per ammirare dall’alto dei suoi 161 metri il panorama della città di Milano.

L’iniziativa si svolge per celebrare la Festa dei Nonni e, per l’occasione, come ricordo di questo particolare momento, sarà possibile gratuitamente per tutti i nonni, posare per uno scatto con i propri nipoti proprio al Belvedere.

La Regione Lombardia ribadisce anche con questo evento la grande attenzione al ruolo importante dei nonni nella società, punti di riferimento educativo e affettivo per i nipoti e un prezioso aiuto alle famiglie nella vita di tutti i giorni.

In piazza Città di Lombardia, per i più piccoli, saranno organizzati momenti di animazione con il coinvolgimento di diversi artisti e laboratori, oltre ad attività di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza dei bambini in collaborazione con l’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) di Regione Lombardia.

Nella stessa giornata arà inoltre visitabile anche il Belvedere di Palazzo Pirelli, sempre dalle ore 11 alle 18. Anche questa sede ospiterà una serie di iniziative organizzate dal Consiglio regionale come spettacoli circensi, animazione, trucca bimbi e un laboratorio floreale.