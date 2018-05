WiFi gratuito anche nel reparto di Psichiatria grazie alla onlus “Il Circolo della Bontà”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

La Fondazione “Il Circolo della Bontà” ha portato il WiFi gratuito per i pazienti anche nel nuovo reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Circolo di Varese. L’attivazione del servizio è stata realizzata grazie al generoso contributo dell’azienda che ha donato alla onlus tutte le apparecchiature tecniche necessarie.

“Ovviamente dobbiamo gratitudine a ‘Elmec’ per il sostegno finanziario ma anche e soprattutto per aver capito la nostra missione – ha commentato Gianni Spartà, Presidente del “Il Circolo della Bontà”-: coinvolgere il privato nella cura degli ospedali, non sostituendosi alle aziende sanitarie, ma affiancandole attraverso fondazioni terze come la nostra. Il Wi-Fi gratuito in un reparto come psichiatria non è una terapia della scienza, ma è un segno di attenzione a beneficio di pazienti che meritano sensibilità particolare”.

“Non è cosa da poco che le esigenze dei pazienti ricoverati nel nuovo reparto di Psichiatria, che già si caratterizza per modernità e confortevolezza, siano state uniformate a quelle dei pazienti degli altri reparti ospedalieri, contribuendo significativamente alla riduzione dello stigma verso la malattia mentale – ha affermato Camilla Callegari, Direttore della Psichiatria di Varese-. Nella pratica clinica quotidiana, inoltre, l’utilizzo da parte dei pazienti di dispositivi che possano accedere al Wi-Fi contribuisce a ridurre potenziali tensioni e aiuta l’alleanza terapeutica”.

Il progetto “WiFi gratuito per i pazienti” è solo uno tra gli altri propositi portati avanti negli anni negli ospedali dell’ASST Settelaghi dalla Fondazione “Il Circolo della Bontà” . Tra gli altri progetti, si ricorda l’apertura delle biblioteche all’interno dei nosocomi a servizio di pazienti e operatori, la donazione dei televisori nelle camere di degenza e quella delle sedie a rotelle a gettone che facilitano gli spostamenti degli utenti del Circolo.