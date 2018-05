Camera di Commercio, mercoledì alla scoperta della “Classificazione doganale e l’origine delle merci”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Con quasi 10 miliardi di euro generati all’estero dalle sue imprese, per il Sistema Varese l’export è un fattore di competitività decisivo. Da qui, l’impegno della Camera di Commercio anche sui temi chiave per il successo aziendale sui mercati di tutto il mondo.

Il prossimo appuntamento è fissato a MalpensaFiere di Busto Arsizio per mercoledì 16 maggio, con un seminario sui temi della “Classificazione doganale e l’origine delle merci”. L’incontro, che si rivolge a Imprese, associazioni di categoria e consorzi export, grazie all’esperto di UnionCamere Lombardia, Enrico Quinto Calcagnile, sarà l’occasione di un approfondimento sulla normativa che riguarda la classificazione doganale.

L’incontro avrà inizio alle ore 9.30 e fornirà agli operatori economici presenti un’analisi degli strumenti utili a effettuare la corretta attribuzione sia della tariffa doganale, sia dell’origine delle merci. L’iniziativa si propone, infatti, di analizzare le regole per la corretta attribuzione dell’origine delle merci, sia per quanto concerne il “made in” sia per quanto concerne il trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i paesi che hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l’UE.

La partecipazione è gratuita per le imprese con sede e/o unità locale in provincia di Varese. Per le altre, il costo è di 61 euro. Per partecipare sarà necessario iscriversi online sul sito della Camera di Commercio varesina, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Internazionalizzazione”.