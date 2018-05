Varese, “la cultura dello sport” protagonista della prima edizione del Festival “Play to Play”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si terrà a Varese e avrà inizio domani, sabato 12 maggio, il Festival a cui KarakorumTeatro e Filmstudio90 hanno dato vita: “Play to play”. La prima edizione del Festival, dedicata alla cultura dello sport, terminerà domenica 20 maggio.

Proprio per lo stretto legame tra il lavoro di produzione e promozione artistica e la vita di un territorio, KarakorumTeatro e Filmstudio90 hanno ritenuto necessario creare un dialogo con quegli aspetti del vivere quotidiano che definiscono l’identità della comunità. Da qui l’inizio di un percorso pluriennale di “esplorazione culturale” del territorio, che metta al centro le tematiche care alla comunità locale, facendo dialogare organizzazioni ed enti di diversa estrazione e restituendo alla cultura il suo ruolo naturale di collante delle diversità.

La tematica dello sport, che sul territorio si declina in innumerevoli modalità e con moltissime manifestazioni di rilevanza internazionale, diventa il punto di partenza obbligato di questo viaggio. “Play to play – La cultura dello sport” vuole essere un’occasione di guardare in faccia questa dimensione dell’essere umano, che nella sfida con il proprio corpo e con quello degli altri trova qualcosa di più importante di una semplice occasione di svago… se stesso.

“Se i mass media e l’economia danno maggiore visibilità allo sport di ‘vetrina’, spetta alla cultura il compito di dare spazio all’altro lato dello sport, quello fatto di passione, sfida a se stessi e crescita personale – spiegano gli organizzatori -. È con questi valori di fondo che lo sport può diventare pilastro reale di una comunità e ambito di sviluppo, non solo economico, di un territorio. Vogliamo che queste giornate siano un’occasione per guardarci in faccia e indagare una dimensione importante di quello che siamo: i nostri corpi, la sfida al limite… ma anche l’invecchiamento, il bisogno di scoprire un’identità dietro a quello che facciamo, dare senso e unicità ad anima e corpo, capacità ed ambizione, desiderio e fatica. Tutto questo lo facciamo con l’arte.

“Vogliamo raccontarvi delle storie, attraverso il cinema, il teatro, le parole… Spettacoli, proiezioni, laboratori, incontri e anche qualche sano momento di chiacchiere e aggregazione! Tutti gli eventi del Festival avranno un biglietto unico e simbolico di 3 Euro – concludono gli organizzatori -. Il festival è stato realizzato in collaborazione con gli amici di filmstudio90 e grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ringraziamo di cuore per aver creduto in questa idea… E allora si aprano le danze allo YAK Festival!”

Ecco tutti gli eventi in programma:

Sabato 12 maggio: lo spettacolo teatrale “Open Agassi”

Domenica 13 maggio: lo spettacolo teatrale “Gino Bartali eroe silenzioso”

Mercoledì 16 maggio: proiezione del film “La via del Ring”

Giovedì 17 maggio: proiezione del film “Mira”

Venerdì 18 maggio: proiezione del film “L’equilibrio del cucchiaino” . La serata sarà aperta alle 20.30 “Jacque Lecoq: quando un corpo è poesia“, nel corso del quale Stefano Beghi incontrerà Marina Spreafico, fondatrice e direttrice del Teatro Arsenale di Milano.

Sabato 19 maggio: lo spettacolo teatrale “Combattenti”

Domenica 20 maggio: lo spettacolo comico di teatro, mimo, giocoleria e interazione col pubblico “Pampam”