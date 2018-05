CAI Luino, domani a Cannobio la presentazione del libro “Grigioverde di lago”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Domani, sabato 12 maggio, presso il Teatro nuovo di Cannobio sito su viale Vittorio Veneto, 4, sarà presentato il libro “Grigioverde di lago. Storia della Guardia di Finanza di Cannobio e della valle Cannobina”, scritto da Enrico Fuselli, membro della “Società dei Verbanisti” e della sezione CAI di Luino, e dal magg. Gerardo Severino, direttore del Museo storico della Guardia di Finanza di Roma. L’appuntamento è per le 10.30.

Per chi desidera partecipare alla presentazione del libro l’appuntamento sarà alle 9.10 presso la biglietteria navigazione lago Maggiore di Luino per l’acquisto del biglietto individuale. La partenza per Cannobio è in programma per le ore 9.25 , mentre il rientro a Luino avverrà nel primo pomeriggio o a discrezione dei partecipanti. “L’opera ‘Grigioverde di lago’ ricostruisce oltre 150 anni di presenza dei finanzieri italiani a Cannobio e nella sua valle , fornendo spaccati della vita di tutti i giorni delle “fiamme gialle”, da sempre impegnate nella tutela degli interessi della collettività e nella lotta al contrabbando – spiega il professor Enrico Fuselli -. Particolarmente interessanti le sezioni che trattano dell’attività delle guardie di finanza durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, quando il corpo si trovò a svolgere mansioni diverse rispetto ai compiti tradizionalmente affidatigli.

“Una sezione – prosegue – è dedicata all’attività della sezione dei finanzieri in congedo di Cannobio, fondata una prima volta nel 1919, quasi cento anni fa, e ricostituitasi nel 1929. I membri del sodalizio, guidati dal dinamico presidente, lgt. Giommaria Angius, negli ultimi anni hanno curato una meritoria attività di recupero di cippi e lapidi che ricordano il sacrificio di tante giovani finanzieri caduti nell’espletamento del servizio. La ricca bibliografia, a corredo del volume, testimonia l’accurato lavoro di ricerca svolto dai due autori, che già hanno scritto a quattro mani “Gli eroi del Ceresio”, dedicato alla storia di due fiamme gialle insignite della medaglia d’oro al merito civile (alla memoria): l’app. Domenico Amato e il fin. Tullo Centurioni, deportati e assassinati nel lager di Mauthausen per avere aiutato perseguitati politici durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana. Il volume è impreziosito dalle immagini d’epoca del Museo storico della Guardia di Finanza di Roma e dalle fotografie di Giorgio Martini, apprezzato fotografo di Verbania”.

“Il testo – conclude il professor Fuselli – ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cannobio, del prestigioso Museo storico della Guardia di Finanza di Roma, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, della Società dei Verbanisti e dell’Unione del Lago Maggiore”.