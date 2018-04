I liceali luinesi, guidati da Sarah Maestri, attori per promuovere la donazione del sangue

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Ha destato molta curiosità ieri tra i luinesi, la troupe di giovani liceali in giro per le vie del paese, dal lungolago alla stazione, alle prese con il primo giorno di riprese che li vedrà impegnati in un cortometraggio e che avrà come obiettivo quello di avviare una campagna di promozione e sensibilizzazione per la donazione di sangue.

Il lavoro, che rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni”, è stato fortemente voluto dall’AVIS Luino e dall’AVIS provinciale Varese, che hanno coinvolto una produttrice di tutto rispetto, l’attrice luinese Sarah Maestri, che sta guidando i ragazzi liceali nella realizzazione di questo cortometraggio dal titolo “Fallo anche tu, dona!”, inserito all’interno della formazione scolastica dei giovani. Si tratta di un laboratorio di cinematografia dove i ragazzi seguono le indicazioni e i consigli di Sarah Maestri.

Il laboratorio è suddiviso in diversi incontri: quello di sceneggiatura è tenuto da Michele Banzato, regista e aiuto-regista di importanti registi come Giacomo Campiotti di “Braccialetti Rossi”, quello di regia, invece, è diretto da Alessandro Damiani, filmaker varesino e autore anche di “Cell”, vincitore al Giffoni Film Festival, mentre quello di produzione è seguito proprio da Sarah Maestri, per l’associazione culturale “3 elle” (che stanno per Luino, lago e Lombardia, ndr). La troupe è composta totalmente dai ragazzi del Liceo che continueranno a recitare per lanciare un messaggio importante sulle donazioni del sangue.

“Ho accolto con grande entusiasmo la proposta dell’AVIS Luino e dell’AVIS provinciale Varese – spiega l’attrice luinese Sarah Maestri -. Mettermi in gioco con i ragazzi per un progetto che vuole lanciare un messaggio importante sulla donazione del sangue è stato straordinario. L’iniziativa è inserita nell’alternanza scuola-lavoro del Liceo di Luino e per me, da luinese doc, è stato molto bello interfacciarmi con i giovani liceali. Ieri abbiamo iniziato le prime riprese e ci siamo divertiti molto al Parco a Lago, hanno partecipato anche un piccolo bimbo di due anni e mezzo ed un signore. Nei prossimi giorni continueremo le riprese, ma sarei molto felice di presentare il corto in anteprima a ‘Gustando il Cinema’, il mio festival che quest’anno sogno di portare a Luino. Vorrei vedere i ragazzi sul tappeto rosso applauditi da tutta la città con, perché no, un convegno organizzato con l’AVIS sull’importanza del donare. Io stessa da bambina ho ricevuto donazioni di sangue ed è un tema a me molto caro”.

Probabilmente il corto, che durerà sei minuti circa, entrerà nelle scuole insieme all’AVIS con l’obiettivo di incentivare le donazioni di sangue. Nelle prossime settimane ci saranno tante novità da scoprire insieme a Sarah e ai ragazzi liceali.