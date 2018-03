Lavena Ponte Tresa, “Giochi a perdere?”: continua il progetto contro il gioco d’azzardo patologico

Continua questa sera la serie di appuntamenti realizzati da “IntrecciTeatrali” per il progetto “Giochi a perdere?” contro il gioco d’azzardo, realizzati nei bar che hanno deciso per scelta di non avere nessun tipo di “passatempo” nei proprio locali, in considerazione della maggiore importanza dell’individuo rispetto al mero denaro.

Una serata d’informazione fatta di flashmob, giochi, videoproiezioni e dibattiti per rendere consapevoli sempre più persone di questa vera e propria piaga sociale che sta causando sempre più danni e mietendo un numero sempre maggiore di vittime. La ludopatia, infatti, anche se agisce inosservata, è una dipendenza che uccide quotidianamente molta gente, dagli adulti ai giovani. L’educazione in questo campo, soprattutto fatta a quattr’occhi intorno ad un tavolo, è fondamentale.

Con la promozione di “Ambito Distrettuale di Tradate”, “Piano di Zona – Distretto di Arcisate” e con il contributo di Regione Lombardia e della Comunità Montana del Piambello, il primo appuntamento dei quattro iniziali è fissato per questa sera, alle ore 19 al “Wine Bar” di Ponte Tresa, a cui seguirà domani sera il “Cafè della Frera” di Tradate, il “Caffè la Cupola” di Varese sabato sera e il “Caffè 56″ di Bisuschio nella giornata di domenica.

Il progetto è estendibile anche ad altri locali che desiderano aderire con la creazione di eventi simili. Contattare IntrecciTeatrali.

“Gioca un’altra partita, vinci la vita”.