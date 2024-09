La Boutique Anastasia & Pinuccia è negozio storico

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Articolo pubblicato da Confcommercio Ascom Luino

La “Boutique Anastasia & Pinuccia” è stata fondata nel 1972 da Anastasia Corea, affiancata dalla sorella Pinuccia, e da oltre cinquant’anni è attiva ininterrottamente a Lavena Ponte, sempre nello stesso luogo, in via Luino: per questa lunga continuità ha ricevuto da Regione Lombardia il riconoscimento di Negozio Storico.

Un’attività, da sempre, specializzata nell’abbigliamento femminile e accessori. La signora Anastasia nel 2020 ha passato il timone alla figlia Vanessa che già lavorava con lei da oltre vent’anni: questo non significa che sia andata in pensione, anzi, è sempre presente in negozio, con la stessa passione di quando ha iniziato, all’inizio degli anni ’70.

Il riconoscimento di negozio storico è attribuito da Regione Lombardia alle attività con almeno 40 anni di anzianità, a condizione che abbiamo mantenuto la stessa insegna e merceologia trattata.

La mattina del 27 settembre una delegazione di Confcommercio Ascom Luino ha consegnato la targa di negozio storico ad Anastasia e Vanessa. Una bella soddisfazione per loro e, in generale, per tutte le attività che la ottengono: un premio per il lavoro svolto, ma anche un concreto titolo per accedere a specifici finanziamenti.

Nella foto, da destra: Vanessa Ringhini, Franco Vitella – presidente Confcommercio Ascom Luino, Anastasia Corea, Luca M. Gobbato e Davide Boldrini, rispettivamente direttore e vice direttore di Confcommercio Ascom Luino