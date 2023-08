Ritinteggiare casa: i migliori consigli da seguire per farlo

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Durante il periodo estivo tantissime persone decidono di ritinteggiare casa e di affidarsi ad un professionista, che permette di realizzare una serie di interventi domestici per migliorare la qualità complessiva del proprio appartamento, dando una nuova luce alla propria dimora e, soprattutto, intervenendo anche su tutte quelle imperfezioni estetiche che si moltiplicano soprattutto tra le pareti della propria casa.

Graffi, macchie, rotture, intonaco scalfito e pittura che tende a usurarsi nel corso degli anni sono all’ordine del giorno in case che hanno bisogno di un intervento di tinteggiatura, per cui, qualora se ne avverte la necessità, è giunto finalmente il momento di intervenire.

Chi agisce per la prima volta bisogno di una serie di consigli e di indirizzi utili per proseguire e per sapere come orientarsi, in un processo che non è difficile per quanto riguarda la mole di lavoro da realizzare ma che può essere complicato per quanto riguarda l’organizzazione delle attività domestiche.

Per questo motivo, il primo consiglio da seguire, prima di proseguire oltre, è quello di affidarsi ad una professionista del mestiere, per sapere come comportarsi anche dal punto di vista stilistico: guardando ad una serie di professionisti, tra cui gli architetti milano per chi vive in Lombardia, la soluzione sarà offerta su un vassoio d’argento, per cui non resterà che proseguire affidandosi a imbianchini esperti per mettere appunto il proprio lavoro di ritinteggiatura.

Quale pittura scegliere?

Il primo interrogativo utile da considerare necessariamente, per tutti coloro che si chiedono quali sono le fasi da seguire per ritinteggiare casa, riguarda sicuramente la scelta della giusta pittura di cui servirsi all’interno della propria casa. Le esigenze sono comunicate direttamente dalle pareti del proprio appartamento, per cui affidandosi ad un imbianchino onesto sicuramente si avrà una panoramica della giusta pittura da acquistare per rendere il proprio appartamento non soltanto lucente, ma anche ben protetto.

Spesso, infatti, le murature risentono dell’umidità, della condensa e della muffa che viene a crearsi soprattutto in bagno, per cui potrebbe essere molto utile affidarsi a pittura antimuffa o ad una pittura specifica, oltre che maggiormente costosa, per resistere di più rispetto agli sbalzi termici nella propria abitazione. In ogni caso, la pittura potrà essere acquisita autonomamente, servendosi del giusto codice colore, o si potrà lasciare che sia l’imbianchino a procedere in tal senso.

Come scegliere il giusto colore per la propria casa

Altro interrogativo fondamentale riguarda la scelta del giusto valore per la propria casa. Naturalmente, in questo caso, l’elemento cardine del proprio giudizio dovrà essere determinato dallo stile che la propria abitazione acquisisce in virtù di mobili, pezzi di arredamento e altri strumenti stilistici presenti all’interno della propria dimora.

Naturalmente, il consiglio che viene dato in più di un’occasione è sempre quello di far riferimento a colori neutri, che possono adattarsi maggiormente all’ambiente domestico in cui si vive e che, allo stesso tempo, permettono anche una personalizzazione ulteriore in termini di accostamento cromatico, nuova disposizione dei mobili e, in generale, donando una luce differente al proprio appartamento, che risulterà essere sicuramente più equilibrato. In tutti gli altri casi, sarà sempre importante confrontarsi con un architetto e decidere in base alla composizione stilistica del proprio ambiente interno.

L’importanza dei soffitti bianchi

Se per altre decisioni si tende ad essere maggiormente generici, soprattutto per quanto riguarda il consiglio relativo al colore di cui servirsi, per i soffitti è bene proseguire con la scelta di colore bianco, per due motivi: da un lato, si tratta di un colore equilibrato che si accosterà perfettamente a tutti gli altri che vengono scelti per le pareti; in secondo luogo, soffitti bianchi permettono di aumentare l’ampiezza prospettica della propria stanza e, in generale, dell’appartamento in cui si vive, dal momento che un qualsiasi altro colore utilizzato prenderebbe il proprio ambiente domestico più cupo e ristretto.