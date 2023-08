Coronavirus, “Il problema non è il colore, ma aiutare i lombardi a uscire dall’emergenza”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Il problema dei lombardi, in questa fase della pandemia, non è il colore della Lombardia, ma quello di conciliare il lavoro con la didattica a distanza dei figli, di trovare facilmente l’appuntamento per un tampone, di avere indicazioni precise su come gestire quarantene e isolamenti”.

Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti che sottolinea come la classificazione delle regioni a colori in base alla gravità della situazione legata alla diffusione del Covid-19 abbia “certamente perso gran parte del suo significato”.

“Chiediamo al presidente Fontana – aggiunge l’esponente dem – di farsi portavoce con il Governo dei problemi dei genitori con figli in età scolastica e di risolvere le lentezze delle ATS nel comunicare ai cittadini le giuste indicazioni da seguire e nel garantire tracciamento e tamponi gratuiti”.

“Non è ancora tempo di abbassare la guardia e di dire ‘liberi tutti’ – conclude Astuti – il Governo dialoghi con le Regioni e accolga le proposte che mirano a limitare la pandemia e a farci uscire dall’emergenza, non certo quelle, che talvolta anche la Lombardia rischia di veicolare, che rischiano solo di far credere che l’emergenza sia già finita”.