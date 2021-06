Il “ciclista della memoria” alla Gera di Voldomino per ricordare le vittime della follia nazifascista

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Accolto dall’Anpi e da una delegazione dell’amministrazione comunale, composta dal sindaco Enrico Bianchi, dal presidente del Consiglio Fabrizio Luglio, dal vice sindaco Antonella Sonnessa e dal consigliere Libero Tatti, il ciclista della memoria Giovanni Bloisi ha visitato nel pomeriggio di ieri il luogo simbolo della lotta partigiana al nazifascismo sul territorio luinese.

Si è svolta alla Gera di Voldomino la tappa in terra lacustre dell’uomo originario di Varano Borghi che da decenni attraversa in bicicletta, munito soltanto di tenda, sacco a pelo e bandiera della pace, i luoghi delle stragi e dei massacri perpetrati dalle due dittature durante le due guerre mondiali.

Bloisi lo fa per rendere omaggio alle vittime innocenti e per tenere viva la loro memoria. Con lo stesso spirito celebrativo il ciclista ha da poco inaugurato un nuovo itinerario che lo vedrà impegnato per questa e per la prossima estate alla riscoperta dei luoghi di tutta Italia legati a drammatiche vicende di violenze e soprusi, messi in atto dai nazifascisti, e ai più sanguinosi eventi bellici della prima metà del secolo scorso.

Le prime tappe riguardano il territorio della provincia di Varese (dopo Voldomino, Bloisi ha già visitato Cuveglio, dove è stato accolto dal sindaco Francesco Paglia per ricordare la battaglia di San Martino, e Varano Borghi, suo paese natale, dove ha preso parte ad un momento di condivisione con l’amministrazione locale). Il ciclista si sposterà poi in provincia di Milano e quindi cambierà regione visitando il Piemonte e la Valle d’Aosta. Alcune tappe del tour previsto per il 2022 sono già state definite e riguarderanno luoghi storici delle province di Torino e Cuneo e della Liguria.