Coronavirus, prima vittima in provincia di Varese: è un 86enne di Busto

Tempo medio di lettura: 5 minuti

Aggiornamento ore 17

“È con profondo rammarico che vi comunico che questa notte si è verificato il primo decesso di un nostro concittadino. Era un signore anziano, già ricoverato per altre patologie pregresse presso l’Ospedale di Busto Arsizio. A seguito del contagio del Coronavirus la situazione si era aggravata. Ho già contattato la famiglia per esprimere le mie più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la città”.

Queste le parole pubblicate oggi pomeriggio dal sindaco di Busto Arsizio, nonché presidente della Provincia di Varese, Emanuele Antonelli. “Questa mia comunicazione non è tuttavia un invito a farsi prendere dal panico anzi, come da indicazioni delle autorità competenti, vi invito a seguire alla lettera i consigli di chi sicuramente è più esperto in materia. Mi appello quindi al senso di responsabilità di tutti voi”, continua Antonelli.

“Concludo ringraziandovi in anticipo per quanto state facendo e per chiedervi gentilmente di non smettere mai di supportare tutti i medici, operatori sanitari e autorità competenti che giorno e notte lavorano per noi. Un sincero abbraccio dalla distanza a tutti voi”, conclude il sindaco.

L’uomo scomparso è un 86enne, che lascia due figlie e le rispettive famiglie, ora in quarantena. L’anziano era ricoverato da martedì 3 marzo, ma un repentino aggravamento delle condizioni di salute gli ha causato la morte. A Sant’Edoardo, quartiere di residenza dell’86enne – come spiega Prealpina -, la notizia sta raggiungendo amici e parenti della famiglia. L’assessorato ai Servizi sociali si sta facendo carico della situazione, dal momento che le persone non potranno uscire di casa per i prossimi quindici giorni. Non è chiaro come l’anziano possa avere contratto la malattia.

Aggiornamento ore 16

“Subito regole certe, chiare e inequivocabile da trasferire ai nostri cittadini”. E’ questo il messaggio unanime che i dodici sindaci dei capoluoghi di provincia hanno chiesto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di trasferire al premier, Giuseppe Conte, e al suo Governo.

L’istanza è giunta al termine della riunione che ha raggruppato in teleconferenza i primi cittadini di Bergamo (Giorgio Gori), Brescia (Emilio Del Bono), Como (Mario Landriscina), Cremona (Gianluca Galimberti), Lecco (Virginio Brivio), Lodi (Sara Casanova), Mantova (Mattia Palazzi), Milano (Giuseppe Sala), Pavia (Mario Fabrizio Fracassi), Sondrio (Marco Scaramellini) e Varese (Davide Galimberti) oltre che il presidente dell’Anci Lombardia, Mauro Guerra e dell’Upl, Vittorio Poma e “nella quale – fa sapere il presidente Fontana – mi è stato raccomandato di ottenere risposte in tempi rapidissimi, visto che domani sera scade la validità del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che contiene le attuali restrizioni previste in Lombardia e nella ‘zona rossa’”.

“I sindaci, alla luce dei dati relativi alla diffusione del contagio e della ‘pressione’ del crescente numero dei malati nelle strutture ospedaliere, puntualmente inviati al Governo e al commissario Angelo Borrelli – ha spiegato il governatore – hanno sostenuto la necessità di mettere in campo misure stringenti e rigorose in base alle quali si possano chiedere sacrifici alle comunità. E’ chiaro che ciò può avvenire solo in presenza di indicazioni rapidissime”.

“Mi ha fatto davvero piacere – ha proseguito Fontana – sentire questa unità di intenti perché, come ho sempre detto fin dall’inizio con la massima trasparenza, questa situazione, che si fa di giorno in giorno più critica, si vince solo con la compattezza delle Istituzioni, ma soprattutto con la consapevolezza il contributo fattivo dei cittadini”. Durante l’incontro il vicepresidente Fabrizio Sala e gli assessori Giulio Gallera (Welfare), Davide Caparini (Bilancio) e Pietro Foroni (Protezione civile) hanno inoltre dato risposte ai sindaci sulle singole materie di loro competenza.

Aggiornamento ore 13

Un appello ad adottare “atteggiamenti radicali” per evitare che per molto tempo “ci sia solo una crescita”. Lo ha fatto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. “O assumiamo un atteggiamento individuale molto responsabile – ha detto – oppure non siamo in grado di valutare quando arriverà la discesa dei casi di contagio”.

I dati aggiornati ad oggi infatti dicono che:

– i casi positivi sono 2.612, ieri erano 2.251. Il 36% dei contagiati ha oltre 75 anni, il 20% ha tra i 65 e i 74 anni, il 25% tra i 50 e i 64, il 17% tra i 25 e i 49 anni mentre l’1 per cento tra 18 e i 24 anni e l’1 per cento meno di 18 anni;

– i deceduti 135, tutte persone anziane con un quadro clinico già compromesso. L’87% ha più di 75 anni, l’11% ne ha fra 65 e 74 e il 2% fra 50 e 64 anni;

– i dimessi e trasferiti al domicilio 469 (93 in più in un solo giorno);

– in isolamento domiciliare 77;

– in terapia intensiva 309 (+65 rispetto a ieri);

– i ricoverati non in terapia intensiva 1.622 (453 in più);

– i tamponi effettuati 13.556;

– personale sanitario positivo è pari al 12% del totale;

– persone in sorveglianza volontaria.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto a ieri: Bergamo 623/537, Brescia 182/155, Como 11/11, Cremona 452/406, Lecco 11/8, Lodi 739/658, Monza e Brianza 20/19, Milano 267 (di cui 119 a Milano città)/197, Mantova 32/26, Pavia 180/151, Sondrio 4/4 e Varese 23/17. 68 in corso di verifica.

Gallera ha quindi illustrato lo sforzo straordinario che sta facendo tutto il sistema Lombardia. La situazione dei pronto soccorso nelle aree di frontiera “è sempre di grande pressione” tanto che, “solo ieri a Crema ci sono stati 80 accessi in pronto soccorso tutti da ricoverare con polmonite, ed erano 70 il giorno prima e 60 il giorno prima ancora. A Lodi, c’erano 65 persone in pronto soccorso da ricoverare, a Cremona ieri sono passate 80 persone, a Bergamo est 70 persone, questo per dare a tutti la dimensione fenomeno che stiamo affrontando”.

Gallera ha poi aggiunto che si sta pensando ad un nuovo modello nel quale quasi tutti gli ospedali saranno “Covid”. “Se prima avevamo individuato tre ospedali da destinare esclusivamente ai pazienti Coronavirus – ha detto – oggi stiamo pensando di ribaltare l’assioma perché il numero dei casi cresce in maniera molto importante. Stiamo dunque individuando alcuni presidi per le patologie più importanti”.

In questo contesto l’assessore ha fatto sapere che oggi “è arrivata una comunicazione di apprezzamento da parte dell’Oms, che ci chiede di avere il modello che abbiamo individuato per gestire l’emergenza perché vuole farne un modello da applicare anche negli altri Paesi, è sicuramente un elemento di grande valore”.

L’assessore ha anche fatto sapere che ieri si sono laureati 65 infermieri a Pavia e altri se ne aggiungeranno fra lunedì e martedì per arrivare fino a 250. “Ho sentito i rettori Svelto e Morzenti – ha spiegato – per ringraziarli di ciò che hanno fatto. Ci era stato garantito un Decreto che accorciava l’anno scolastico di un mese e non è arrivato. I rettori lombardi hanno fatto i loro decreti per ridurre l’anno e consentirci di avere del personale che quindi tra una decina di giorni potrebbe entrare nel sistema”.

Dopo la bella notizia di qualche giorno fa circa la dimissione della moglie del paziente 1, oggi ne è arrivata un’altra: oggi infatti è tornato a casa anche il paziente “3”, il runner amico di paziente 1.

Gallera ha anche precisato quanto annunciato ieri circa le attività ambulatoriali: “Stiamo facendo inserire nel Decreto legge – ha detto – la facoltà di sospendere le attività ambulatoriali lunedì approveremo in Giunta una delibera che darà indicazioni alle strutture ospedaliere su come gestire in maniera opportuna i pazienti che arriveranno. Le strutture dovranno ridurre l’attività ambulatoriale mantenendo quella urgente e non differibile. Si potranno continuare a svolgere anche fisioterapia o psichiatria perché effettuate da personale che non verrebbe utilizzato per i pazienti Covid’. (Foto © ANSA/ TINO ROMANO)

