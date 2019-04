Luino, Germignaga e Dumenza unite per la festa della Liberazione

Tempo medio di lettura: 1 minuto

I comuni di Luino, Germignaga e Dumenza si riuniranno nella giornata di giovedì, 25 aprile, per le consuete celebrazioni dedicate alla festa della Liberazione.

La giornata di festa nazionale, simbolo della resistenza all’occupazione nazista e al regime fascista, arginate dall’impegno politico e dal sacrificio militare delle forze partigiane, raggiunge quest’anno il suo settantaquattresimo anniversario.

Il programma della manifestazione, come comunicano le amministrazioni coinvolte, avrà inizio alle ore 10.15 con il raduno delle rappresentanze sociali, partigiane, sindacali, d’arma, combattentistiche e delle scuole nella piazza del municipio di Luino. Alle ore 10.30 è previsto il corteo, con accompagnamento della Musica Cittadina, al monumento a Giuseppe Garibaldi e, attraverso via Vittorio Veneto e corso XXV Aprile, al Monumento ai Caduti.

Alle ore 11, infine, celebrazione ufficiale in piazza Risorgimento con discorso pubblico del dottor Roberto Bramani Araldi, presente in veste di oratore. Una delegazione renderà inoltre omaggio ai Caduti della Gera di Voldomino. In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà all’interno del palazzo municipale.