Dumenza, sequestrata una montagna di funghi a Pradecolo

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Una grandissima quantità di funghi, tra i venti e i trenta chilogrammi, sono stati sequestrati a diversi fungiatt nella mattinata di mercoledì il 19 settembre, da parte degli agenti della Polizia Provinciale di Varese, appostatasi per i consueti controlli nella zona di Pradecolo, località di Dumenza.

Una brutta “sorpresa” quella per tanti appassionati che non hanno rispettato le norme e il regolamento per la raccolta dei funghi. A confermare l’accaduto, dopo alcune immagini apparse e condivise sui social network, sono state le forze dell’ordine del territorio.

Ad oggi, dopo i controlli avvenuti mercoledì, non si conosce precisamente il quantitativo sequestrato e il numero di persone sanzionate.

Proprio per quanto avvenuto, è utile ricordare a tutti gli appassionati e ai meno esperti tutte le disposizioni di Regione Lombardia sulla raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei funghi. Per consultare tutte le norme, cliccare qui.