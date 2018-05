Da Dumenza un viaggio alla scoperta della città di Parma

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo il gran successo della gita in Valtellina, domenica 13 maggio i ragazzi della Pro Loco Dumenza organizzano un viaggio per curiosi ed appassionati di tutto il territorio con destinazione Parma. La partenza da Dumenza è in programma alle ore 6.30, con fermata a Luino alle ore 7, mentre il rientro è previsto intorno alle ore 21.

Tutti i partecipanti potranno visitare il centro della città, immergendosi nell’atmosfera e nella storia della città emiliana, ammirando non solo il “Palazzo della Pilotta”, il Duomo, il Battistero e la Basilica di Santa Maria della Steccata, ma anche il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, il Teatro Regio, il Castello dei Burattini e lo splendido Parco Ducale.

Oltre alla visita guidata della città, alle ore 13 i partecipanti saranno attesi dal pranzo presso il salumificio “La Perla” e la visita guidata alla loro struttura. Da oltre 20 anni la famiglia Lanfranchi si dedica alla produzione del “Crudo di Parma“, prodotto unico nel suo genere che è riconosciuto in tutto il mondo.

“Nella nostra zona – spiega uno degli organizzatori, Matteo Dellea – ci sono tante associazioni no profit, che si impegnano per mandare avanti un po’ il turismo e le attività culturali, per non far spegnere le nostre piccole realtà. La gita a Parma è una piccola iniziativa che mira a coinvolgere tutte le persone che vorranno partecipare”.

Per prenotare chiamare il Bar Sport Dumenza al numero +338 79 64 524.