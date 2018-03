Giovani Padani: “Felici per Fontana: conosce le problematiche dei ragazzi e le soluzioni”

“Il futuro dei giovani lombardi ha oggi un forte punto di riferimento, un Presidente attento alle problematiche del nostro mondo e in grado di fornire soluzioni: Attilio Fontana”.

Così il Coordinatore provinciale dei Giovani Padani del Varesotto, Davide Quadri, che insieme ai militanti del movimento giovanile della Lega sarà presente questa sera alle 21, in piazza del Podestà a Varese, per festeggiare la straordinaria vittoria del nuovo governatore della Lombardia.

“Attilio Fontana, come avevamo già detto durante la campagna elettorale, rappresenta un punto di riferimento importante per tutti i giovani – ha affermato Quadri -. Non solo per via della sua vicinanza nei confronti del nostro movimento giovanile, ma anche perché ha sempre posto, durante la sua attività amministrativa da sindaco di Varese, una grande attenzione alle problematiche relative alle scuole e ai trasporti per gli studenti”.

“Essere vicino ai giovani significa conoscere le problematiche del mondo dell’università e del lavoro – ha proseguito Quadri – e avere le soluzioni da proporre per costruire un futuro ai giovani”.